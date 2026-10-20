Каква позиция трябва да заеме страната ни след ударите от дронове по кораби в Черно море? Какво е мнението на политологът Цветанка Андреева и лидерът на „България може” Кузман Илиев – темата коментираха двамата в „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според Андреева премиерът и президентът предлагат политика, която е политика на снишаването. „Когато някой иска да посегне на националния ни суверенитет, не трябва да се държим като тях. Ако позволим чрез тяхното поведение Европа да приеме не просто агресията а преструктуриране на международния ред чрез сила, то ние отваряме Трета световна война. Тогава всичките локални конфликти ще се слеят в един”, смята тя.

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„Определено сме застрашени от Трета световна война, защото НАТО е военен блок, в който влязат много държави. Русия има своите съюзници и дори днес в Украйна не се бият само Русия срещу Украйна, а се бият и поляци, и французи. Конфликтът е мултинационален”, каза Кузман Илиев.

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Редактор: Никола Тунев