Американското министерство на отбраната и оръжейният гигант Lockheed Martin постигнаха рамково споразумение за производството на 850 изтребителя F-35 в рамките на десетилетие. Договореността е част от усилията на Вашингтон да осигури дългосрочно развитие на програмата за бойните самолети от пето поколение.

За да влезе в сила, споразумението трябва да получи необходимото одобрение и финансиране от Конгреса на САЩ.

Според Пентагона дългосрочният ангажимент ще създаде условия за модернизиране и разширяване на програмата F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Очаква се той да осигури по-голяма предвидимост на производството и да позволи по-ефективно планиране на необходимите ресурси.

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Една от основните цели е намаляване на разходите. Предвижда се чрез предварително договорени цени и отстъпки за големи производствени обеми да бъдат спестени милиарди долари. В замяна на десетгодишния ангажимент на американското правителство Lockheed Martin ще вложи 7 милиарда долара в проекти, свързани с програмата F-35.

Компанията се ангажира да поддържа производствен капацитет от 156 изтребителя годишно. Това трябва да гарантира стабилност на доставките и възможност за изпълнение на бъдещите поръчки. „Фундаментално променихме начина, по който стабилизираме американската отбранителна индустриална база, така че да произвежда бързо и в голям мащаб“, заяви Майкъл Дъфи, високопоставен представител на Пентагона, отговарящ за обществените поръчки. По информация на Lockheed Martin към момента по света са разположени повече от 1375 самолета F-35.

Редактор: Цветина Петкова