Европейският парламент подкрепи отлагането с три години на част от новите изисквания за ограничаване на емисиите на метан в енергийния сектор. Решението идва на фона на високите цени на енергията и опасенията, че по-строгите правила могат да затруднят доставките на петрол, природен газ и въглища за Европейския съюз.

Предложението получи подкрепата на 341 евродепутати. Против гласуваха 225, а шестима се въздържаха. Става въпрос за задълженията на компаниите, които внасят енергийни суровини в ЕС, да следят и отчитат количествата метан, отделяни при добива и производството им.

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Позицията на Европейския парламент предвижда значително по-дълга отсрочка от първоначално предложената от Европейската комисия. Брюксел настояваше новите изисквания да бъдат отложени само с една година, докато евродепутатите подкрепиха тригодишно забавяне.

Европейските правила за намаляване на метановите емисии в енергетиката бяха приети през 2024 г. Част от задълженията за наблюдение и предоставяне на информация трябва да започнат да действат от началото на 2027 г.

Според тях при определени договори вносителите ще бъдат задължени да доказват, че производителите извън Европейския съюз измерват и документират отделянето на метан по стандарти, които са поне толкова строги, колкото европейските. Основното притеснение е, че част от доставчиците няма да успеят да изпълнят новите условия навреме. Това би могло да ограничи възможностите за внос в момент, когато енергийните пазари вече са под натиск.

Компаниите вносители са предупредили за риск от недостиг на доставки, отговарящи на изискванията. Като допълнителен фактор се изтъкват високите цени на енергията, свързани с конфликта в Близкия изток. Предложението за отлагане обаче предизвика недоволство сред екологични организации и природозащитници, които се противопоставят на забавянето на мерките за ограничаване на замърсяването.

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Метанът е мощен парников газ, който допринася за глобалното затопляне. Ограничаването на емисиите му е сред мерките на Европейския съюз за намаляване на въздействието на енергийния сектор върху климата. Гласуването в Европейския парламент не означава, че тригодишното отлагане вече е окончателно прието. За промяна на сроковете е необходимо да бъде постигнато съгласие и с държавите членки на ЕС.

Редактор: Цветина Петкова