Двама въоръжени палестинци откриха огън по израелски военен контролно-пропускателен пункт в окупирания Западен бряг в петък, съобщи CNN. При нападението са ранени петима души, двама от които са в критично състояние.

Информацията за състоянието на пострадалите е потвърдена от израелската служба за спешна медицинска помощ „Маген Давид Адом“.

Израелската армия застреля двама тийнейджъри на Западния бряг

След стрелбата израелската армия обяви, че налага пълна блокада на град Хеброн, разположен в южната част на Западния бряг.

Не се съобщават подробности за самоличността и съдбата на двамата нападатели, както и дали сред ранените има военнослужещи или цивилни граждани.

Според изявление на канцеларията на премиера Нетаняху е заявил, че е било предотвратено мащабно нападение. Той е разпоредил незабавно затваряне на Хеброн, в близост до който е извършено нападението, както и пълно затваряне на Западния бряг.

Редактор: Цветина Петкова