Има положителни мерки в бюджетната рамка, но липсват достатъчно решителни действия за консолидация на бюджета и намаляване на дефицита. Около тази теза се обединиха икономистите Георги Вулджев от ЕКИП и Георги Захариев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Положителните стъпки са намаляването на данъчната тежест върху семействата с деца, премахването на автоматизмите при определянето на заплатите в публичния сектор и реформата на минималната работна заплата", посочи Вулджев.

По думите му обаче основният проблем е, че цялостната фискална рамка не предвижда достатъчно решителни действия за ограничаване на бюджетния дефицит.

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Георги Захариев също изрази разочарование от липсата на по-сериозни реформи. Според него правителство с пълно мнозинство и на фона на масовите протести в страната би трябвало да има по-голяма възможност да предприеме съществени промени. Икономистът смята, че подобни действия не се виждат в бюджетната политика.

Експертите се опасяват, че положението на хората, които вече се намират в затруднена икономическа ситуация, ще продължи да се влошава.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева