20-годишният шофьор, участвал в тежката катастрофа с четирима загинали младежи край плевенското село Ясен, беше привлечен като обвиняем. Първоначалано той беше задържан за срок до 72 часа, след което съдът в Плевен постанови мярката "задържане под стража".

Защитата на обвиняемия пледира за по-лека мярка за неотклонение „домашен арест“, съобразена с младата му възраст, това че не е осъждан, студент е, ползва се с добро име в обществото и не е обвързан с криминални лица и прояви, както и съобразно здравословното състояние на обвиняемия, който също е с травматични увреждания в резултат на пътно-транспортното произшествие.

Съдът обаче прецени, че обстоятелства и настъпилите тежки последици дава основание на този начален етап от разследването да бъде възприета правната квалификация „особено тежък случай“, което се оспорва от защитата.

Тежкият инцидент стана на 8 октомври на пътя между Плевен и Ясен. Водачът беше в болница за продължително лечение заради травмите, получени при катастрофата. Обвинението му е повдигнато след изписването му от лечебното заведение.

Четирима загинали младежи и тежко ранен при катастрофа край Плевен

Според събраните до момента доказателства шофьорът карал с несъобразена скорост, изгубил контрол над автомобила, навлязъл в насрещното и се ударил в друга кола. На място загиват 18-годишният водач на блъснатия автомобил, спътникът му на предната седалка - мъж на 21, както и 20-годишни момче и момиче, които се возели при обвиняемия.

Предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години затвор.

След трагедията край Плевен: Какви са причините за катастрофата с четири жертви

Разследването продължава. Все още не са готови назначените медицински и автотехнически експертизи, които трябва да помогнат за изясняването на причините и обстоятелствата около катастрофата.