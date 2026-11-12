Tрима души са ранени при стрелба във фитнес център в американската столица Вашингтон, на около километър и половина от Белия дом. Въоръжен мъж е нахлул във фитнес център в квартал „Логан Съркъл“, прострелял е в гърба един от посетителите и е избягал от сградата, съобщи NBC News, позовавайки се на двама високопоставени представители на правоохранителните органи. 

След първоначалната стрелба сградата е била евакуирана. Малко по-късно са проехтели нови изстрели на улицата, което е предизвикало паника сред намиращите се в района хора, които са се разбягали.

Инцидентът е станал в оживения квартал „Логан Съркъл“, в района на кръстовището между 15-а улица и улица „Пи“. Столичната полиция потвърди, че става въпрос за стрелба, и изпрати на място специализирани екипи за реагиране при извънредни ситуации.

По информация на органите на реда има няколко простреляни, но точният брой на пострадалите и състоянието им все още не са известни. Самоличността на предполагаемия извършител също не е установена публично.

Общинският съветник Брук Пинто съобщи, че изстрели са били произведени във и около фитнес център, който се намира в района. На мястото са изпратени множество полицейски екипи, пожарни автомобили и спешни служби. В операцията участват и представители на федералните правоохранителни органи.

По темата

Американското Бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви потвърди, че негови служители са на място и оказват съдействие на полицията. Районът на стрелбата е гъстонаселен и популярен с ресторантите, магазините и заведенията си. В непосредствена близост се намират фитнес център, няколко бара и супермаркет. Недалеч е и историческият парк „Логан Съркъл“, на който е кръстен кварталът.

Властите призовават гражданите да избягват района, докато продължава полицейската операция. Причините за стрелбата и обстоятелствата около нападението се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова