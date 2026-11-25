По искане на Европейската прокуратура в София днес бяха задържани осем души, сред които петима публични длъжностни лица, по подозрение за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на измами със средства от бюджета на Европейския съюз, отпуснати на община Хасково.

Сред задържаните са петима общински съветници и трима представители на частни дружества. Извършени са претърсвания в сградата на общината, в домовете на заподозрените и в офиси на компании. Иззети са златни монети и парични средства в размер на 135 000 евро и 9 000 щатски долара, както и документи, мобилни телефони и компютри.

Разследваните престъпления датират от 2021 г. и се предполага, че са продължили до настоящия момент. Действията на заподозрените може да са нанесли щети на бюджета на ЕС в размер на над 70 млн. евро.

Длъжностните лица са участвали в инициирането на процедури за изпълнението на няколко проекта, по които общината е бенефициент. Те са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Част от проектите са включвали строителни дейности на територията на общината, сред които изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства. Друг проект е предвиждал инсталирането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.

Според данните от разследването договорите са били възлагани на дружества, в чието управление или представителство са участвали същите длъжностни лица – съвместно или поотделно, наред с други лица, изпълняващи функциите на управители.

Разследването продължава със съдействието на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните български съдилища.