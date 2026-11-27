Столичани, недоволни от липсата на парно и топла вода, блокираха за кратко едното платно на „Цариградско шосе” при „Орлов мост”. Призиви за протеста се разпространяваха в социалните мрежи.

По думите им, липсата на парно и топла вода датира от преди три месеца и все още топлоподаването не е възстановено.

От „Топлофикация” София обясняват проблема с непредвидени аварии по мрежата, както и амортизираните тръби. Близо десет са столичните райони, които продължават да са без парно и топла вода.

Снимка: Ерик Борозенков

Снимка: Ерик Борозенков

Снимка: Ерик Борозенков