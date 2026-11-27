Снимка: Ерик Борозенков
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"Топлофикация София" обяви кога ще бъде възстановено топлоподаването в засегнатите райони
Столичани, недоволни от липсата на парно и топла вода, блокираха за кратко едното платно на „Цариградско шосе” при „Орлов мост”. Призиви за протеста се разпространяваха в социалните мрежи.
По думите им, липсата на парно и топла вода датира от преди три месеца и все още топлоподаването не е възстановено.
От „Топлофикация” София обясняват проблема с непредвидени аварии по мрежата, както и амортизираните тръби. Близо десет са столичните райони, които продължават да са без парно и топла вода.
Снимка: Ерик Борозенков
Снимка: Ерик Борозенков
Снимка: Ерик Борозенков