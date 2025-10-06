-
В „Челюсти” на 7 октомври ще видите
В "Социална мрежа" на 7 октомври ще видите
В „Твоят ден” на 7 октомври ще видите
Напрегнат сблъсък разпределя териториите на “Игри на волята” тази вечер
„На кафе“ с Йоана Захариева и Спас Кьосев, Залия от „Един за друг“ и певиците сестри Диневи
Среща със Стефани от Big Brother и бащата на детето, което очаква
Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Задръстванията в София и проблемът с чистотата на града. В студиото председателят на транспортната комисия в Столичния общински съвет Иван Таков.
И още: Бюджетен дефицит и еврозона – гост финансистът Левон Хампарцумян.
Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.Редактор: Цветина Петрова
