Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Напрежението по върховете на държавата и стабилността на кабинета – анализ на политолога доц. Милен Любенов.
И още: Националната гвардия влезе в няколко американски щата. За решението на Тръмп и отношението му към войната – в студиото бившият генерален консул в Лос Анджелис Веселин Вълчев.
Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.Редактор: Станимира Шикова
