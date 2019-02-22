Мощно земетресение със сила 7,5 по Рихтер е регистрирано на 224 км югоизточно от Амбато в Еквадор, съобщи Европейският сеизмологичен център.

BREAKING Huge 7.7-magnitude earthquake strikes Ecuador border with Peru https://t.co/E8xbO8Si9v pic.twitter.com/bpdLIP0G6S — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) February 22, 2019

Трусът е разлюлял пограничните райони между Еквадор и Перу. Регистриран е в 5,17 часа местно време (10,17 ч. по Гринуич). Епицентърът е бил в слабонаселен район, а огнището - на дълбочина 132 км.

Тихоокеанският център за предупреждения за цунами съобщи, че няма опасност от висока приливна вълна. Няма и данни за жертви или щети.