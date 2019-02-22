Няма данни за жертви

Мощно земетресение със сила 7,5 по Рихтер е регистрирано на 224 км югоизточно от Амбато в Еквадор, съобщи Европейският сеизмологичен център. 

Трусът е разлюлял пограничните райони между Еквадор и Перу. Регистриран е в 5,17 часа местно време (10,17 ч. по Гринуич). Епицентърът е бил в слабонаселен район, а огнището - на дълбочина 132 км. 

Тихоокеанският център за предупреждения за цунами съобщи, че няма опасност от висока приливна вълна. Няма и данни за жертви или щети.

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