Италианците Фабио Фонини и Салваторе Карузо направиха знаменит двубой на Australian Open а след края му почти стигнаха до бой. Срещата продължи 3 часа и 47 минути, като Фонини надделя с 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6 (12). Победителят изостана с 1:5 в решителния тайбрек, но успя да обърне развоя и да продължи към 1/16-финалите, пише Gong.bg.

Серина взриви Australian Open, всички говорят за нея (СНИМКИ)

👀



Fabio Fognini and compatriot Salvatore Caruso nearly came to blows after their five-set epic at the #AusOpen. pic.twitter.com/Ib9Wi2t31v