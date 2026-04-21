Аналогът на Румен Радев в Унгария е Петер Мадяр, а не Виктор Орбан по всички показатели, включително програмите им, които почти се припокриват във вътрешен план. По отношение на международен план те тръгват от две противоположни посоки, но на практика стигат до едно и също. Основно се коментира войната в Украйна и отношенията с Русия. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS Любомир Кючуков, дипломат и бивш зам.-външен министър.

По думите му се виждат немалко прилики с изборите в Унгария, доколкото основната мотивация на гласуващите и в двете страни е „една и съща”. „Натрупването на кризи, които и в двете страни бяха формулирани като завладяване на държавата, ескалира до ситуация, в която апатията, че нищо не може да се промени, се превърна в гняв. Това беше първата сериозна промяна, която доведе до много по-активно електорално присъствие. Втората беше, че на практика чувството, че няма алтернатива, се смени с убеждението, че всяка алтернатива е по-добра от статуквото”, смята дипломатът.

„И Петер Мадяр, и Румен Радев тръгнаха на изборите с широки обществени фронтове, с които да се борят за промяната на статуквото. Те се разграничиха не само от управляващите, но на практика те не приютиха и опозиционните партии при себе си и в двете страни”, посочи Кючуков.

По отношение на Близкия изток Любомир Кючуков коментира, че там има пълна неяснота относно примирието, преговорите и ще има ли бойни действия. „Това, което е ясно, е, че Тръмп не контролира цялата ситуация във войната с Иран, а Иран запазва възможностите си да отговаря. САЩ не могат да налагат решение. Те трябва да търсят съгласие или военна доминация, която за момента не се очертава. Второто, което е ясно, е, че без гаранции, дадени и от двете страни, Ормузкият проток ще продължи да бъде основен проблем от гледна точка на снабдяването с енергоносители не само за Иран и САЩ, а и за света”, посочи още той.

