Ново предложение как да се смени Сарафов: Правосъдният министър с идея за законодателна промяна
Служебният премиер отчете успех в мисията за честен вот, но обвини прокуратурата в бойкот на разследванията срещу брокерите на гласове
Служебният премиер Андрей Гюров направи равносметка на провелите се избори в официалната си Facebook страница, като заяви, че „този път хората бяха повече от схемите”. По думите му кабинетът е изпълнил мисията си за честен вот, въпреки опитите за натиск чрез фалшиви новини и „медии бухалки”.
„Видя се и в активността на изборите. Видя се и в доверието. 200% повече сигнали означава 200% признание, че правителството направи това, което се очакваше”, подчерта Гюров. Той допълни, че честността на вота е била потвърдена и от международните наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ, а индиректно – и от политическите партии.
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни от манипулациите
⇒ „Резултат 72:0” в полза на МВР
Премиерът отправи критики към работата на прокуратурата, като я определи като „стена”, в която са се ударили две трети от разследванията на МВР за изборни нарушения. Гюров посочи конкретна статистика за Градската прокуратура: „Резултатът е 72:0. В полза на МВР. 72 души с имунитет – кандидати за парламента – уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети”.
„Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния премиер и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията”, заключи Гюров.
Редактор: Мария Барабашка
