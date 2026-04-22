Слаб снеговалеж имаше в проходите на Смолянска област в сряда сутринта. Сняг вали в района на проходите Превала и Пампорово, съобщиха от Областното пътно управление.

Снимки, публикувани в социалните мрежи, показват, че на места има снежна покривка и по пътните настилки.

В по-ниските части на Смолянска област валежите са от дъжд. От пътната служба уверяват, че при необходимост ще бъдат изпратени машини за почистване на засегнатите участъци.

