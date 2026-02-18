За 15 области в страната е обявен оранжев код за силен вятър и валежи от сняг в сряда. Очаква се поривите на вятъра в тези области да достигат до 100 км/ч. Кметът на община Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение. Селата Мугла, Гела, Стикъл, Солища, Левочево и местност Райковски ливади са недостъпни.

От Столичната община обявиха, че 150 снегопочистващи машини са разпределени по райони. Осигурени са допълнително и 14 машини за Южната дъга на София.

Опасно време в цялата страна, обявиха жълт код за силен вятър и във вторник

През нощта сняг валя в много части на страната. Това доведе до усложняване на пътната обстановка в Северозапада, където имаше много закъсали автомобили. На места в Североизточна България снежната покривка достигна до 35 сантиметра. Движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено във вторник вечер.

Великотърновско

Закъсали тирове и автобуси по пътищата във Великотърновско тази нощ. Проблеми със снега имаше край Самоводене (по пътя Русе - Велико Търново) и по трасето София - Варна. Камиони се изтеглят край село Раданово и град Стражица. Закъсалите автобуси са предимно туристически, транзитно преминаващи, с турска регистрация. Основният проблем се оказват не толкова трасетата, колкото чуждите тирове и автобуси с износени гуми.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

От областната дирекция на полицията съобщават, че към 6 ч. днес пътната обстановка в областта е била усложнена:

⇒ В района на с. Кавлак има обърнат тир, който не пречи на движението.

⇒ Закъсали автомобили има край Свищов и в района преди с. Самоводене, катастрофирал тир има в района на с. Раданово. Той също не пречи на движението.

⇒ В района на с. Вардим има закъсал български автобус с 25 пътници, пътуващ в посока Букурещ. Пътниците са на топло, няма бедстващи. Пристигнаха екипи на пожарната, пътна помощ и друга техника, за да окажат съдействие.

⇒ Проблеми има и на пътя Велико Търново - София, край Севлиево - закъсали тежкотоварни автомобили пречат на движението.

⇒ Тир, превозващ тонове портокали, се обърна на пътя София - Варна край стражишкото село Кавлак.

Затворени пътища или въведени ограничения в областта няма, включително в Прохода на Републиката. От полицията апелират да се тръгва на път с подготвени автомобили и водачите да се съобразяват с пътната и метеорологична обстановка.

Бургаско

Заради усложнената зимна обстановка на територията на Община Руен, със заповед на кмета днес учебните занятия във всички училища на територията на общината са преустановени. Решението е взето с цел гарантиране безопасността на учениците, педагогическия персонал и родителите при затруднената пътна обстановка.

⇒ Поради силни снегонавявания и намалена видимост е временно ограничено движението на всички превозни средства по автомагистрала "Тракия" между Бургас и Зимница. За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

⇒ Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол.

⇒ Затворен за леки автомобили е пътят Бургас - Долно Езерово, в отсечката от “Сомат” до квартала, заради наводняване на ул. “Дряново”. Това е най-ниската точка в квартала и водата се стича от нивите. Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони. Обходният маршрут е през квартал “Горно Езерово”.

⇒ Тир падна в канавката на автомагистрала "Тракия" край Бургас. Тя остана затворена до изтеглянето на камиона.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Реките и деретата на територията на общината са с повишено ниво. Залятата улица в “Долно Езерово” се отводнява от екип на пожарната. Падналото количество дъжд е 65 литра на квадратни метра. Няма опасност за населението.

На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа. Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно

⇒ Поради влошената метеорологична обстановка и интензивните валежи от дъжд няколко села на територията на община Поморие нямат електрическо захранване. Екипи на EVN вече работят и поетапно възстановяват електрозахранването. От Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ разчистват клони, паднали поради силните пориви на вятъра. Общинската междуселищна пътна мрежа е обработена с цел осигуряване на проходимост при зимни условия.

Издадена е заповед за неучебен ден днес в училищата в Дъбник, Габерово, Горица, Порой, Гълъбец, Страцин и Бата.

Русе и Разград

Заради обилния снеговалеж са затворени пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград. Към момента пътят Русе - Бяла вече е напълно отворен и проходим за всички видове автомобили. Пътят Русе – Разград и този в посока Варна обаче остават проблемни. Стотици шофьори на тежкотоварни камиони са блокирани и изнервени, като някои от тях чакат по трасето повече от 12 часа.

Няколко автобусни линии в Русе не успяват да изпълнят маршрутите си до крайните спирки, тъй като почистването на основните улици в града е затруднено. Около 30 машини обработват пътищата в района на Русе, за да осигурят проходимост. Въпреки че основните артерии се почистват, гражданите се оплакват от непроходими тротоари и затрупани автобусни спирки. Хората споделят, че се придвижват трудно само по утъпкани в снега пътеки. Въпреки обилния сняг, температурите в района остават сравнително меки, което според специалистите подпомага работата на снегопочистващата техника.

Снежната покривка е 26 см към 9 часа сутринта в сряда и продължава да вали, съобщава метеорологичната станция в града. Пътят към Разград е затворен по искане на Областното пътно управление в града, а от общината там съобщиха, че денят ще бъде неучебен заради усложнената обстановка.

Подобна е ситуацията и в община Тутракан, където две училища не работят. В част от другите учебни заведения в Силистренска област е взето решение за преминаване към дистанционно обучение.

Няколко населени места в общините Ветово и Иваново останаха без ток, но около 8 часа сутринта в повечето от тях електрозахранването беше възстановено.

Казанлъшко

Няколко населени места временно останаха без ток в Казанлъшко, заради силният вятър и сняг, който продължава да вали.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Заради постоянните навявания в подбалканския град Шипка, улиците са заснежени и заледени. Дърво падна на пешеходната улица в Казанлък, скъса кабели, събори ограда и уличен стълб. Няма пострадали.

Силен вятър събори няколко дървета в град Крън. При падането им са скъсали кабели на електричеството.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Екипи на енергодружеството възстановяват мрежата. Няма пострадали хора.

Старозагорско

Пълноводната река Тунджа препълни рибарници до казанлъшкото село Бузовград и скъса дигите им.

Собствениците предприеха спешни мерки за спасяване на съоръженията. Водата е заляла и трафопост в близост до рибарника.

Смолянско

Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян заради множество паднали дървета, отнесени пътни участъци и откъснати населени места. Заради обилния снеговалеж и силния вятър към момента без достъп са селата Мугла, Гела и Солища. В района на Райковски ливади и село Левочево има множество повалени дървета.

Без електрозахранване са селата Загражден, Ласково, Брезе, Петково, Киселчово, както и районите на Хайдушки поляни, Чудните мостове и Теклен дол. Паднали дървета има и в района на село Проглед и курортния комплекс Пампорово, каза заместник областният управител Андриян Петров.

От Областното пътно управление в Смолян съобщиха, че от тази сутрин е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин – Михалково и по път II-37 Батак – Доспат поради снеговалеж и снегопочистване. Пътните настилки са мокри и заснежени. На терен са 18 машини.

От метеорологичната станция на връх Рожен информираха, че в района духа силен вятър със скорост 13 метра в секунда, има виелици, мъгла и снегонавявания. Новата снежна покривка е 54 сантиметра, а на места преспите достигат до 74 сантиметра.

