Опасно време в почти цялата страна и в понеделник. Макар и не с такава сила като вчера, поривите на вятъра продължават в първия ден на новогодишната седмица.

Жълт код е обявен за 24 области на България. Сериозни материални щети причини стихията в Пловдив и Старозагорско.

За около 12 часа беше прекъснато движението по част от Подбалканската железопътна линия между Гурково и Твърдица, след като поривите на вятъра са прекъснали електрозахранването.

Сигнали за паднали дървета не липсваха и в Югозападна България, един от тях е за паднало дърво върху движещ се автомобил с чешко семейство в прохода “Предела”. За щастие, няма пострадали.

Десетки са сигналите и от Сливен, Габрово и Стара Загора. Предупреждението за силен вятър е в сила и утре като този път обхваща цяла България.

Десетки паднали дървета върху автомобили и пътища донесоха силните пориви на вятъра в Стара Загора през изминалата нощ. На запад вятърът намали скоростта си, но материални щети в София също не липсват.

“До 6 часа тази сутрин сме обработили над 35 сигнала. Основно са паднали дървета и клони на основни пътни артерии. За радост, няма пострадали хора. Има материални щети на 2 автомобила, строителни огради, имаше опасни ламарини, както и две паднали дървета, които в момента отстраняваме, защото утихна вятъра и можем да използваме техника”, сподели Красимир Димитров от „Аварийна помощ и превенция” - Столична община.

Жълт код за силен вятър е въведен и за 30 декември за всички 28 области у нас. Такова предупреждение издаде Националният институт по метеорология и хидрология.

Очакван е буреносен вятър, който може да причини опасности. От институцията подчертават, че скоростта на вятъра ще е 14-19 m/s (50-69 km/h) и са възможни пориви до 24 m/s (90 km/h).

През нощта ще бъде ясно, а във вторник преди обяд - предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но валежи не се очакват. Минималните температури ще бъдат предимно между -5 и 0°, а максималните - между 5 и 10. В София минималната ще е около -4, максималната - около 6 градуса.

Над планините ще е предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температурата на височина 1200 метра ще бъде около -5°, а на 2000 метра – около -2.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8 и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

С какво време ще посрещнем 2026 година

“Утре в цялата страна отново ще бъде ветровито с умерен временно силен вятър. Не са изключение пориви до 20-24 метра в секунда, но по-скоро жълтият код е обявен, защото това е трети ден с ветровито време”, каза синоптикът Мартин Славчев.

“Гражданите трябва да обезопасят предметите, които не са застопорени по терасите. Собствениците на строителни обекти трябва да ги обезопасят, тъй като най-честите сигнали са за паднали строителни огради. Трябва да внимават за наклонени и опасни дървета, когато минават по пътеките. Да подават сигнали”, съветва Димитров.

Прогнозата на метеоролозите е, че с вятър и студ ще изпратим 2025 година, а по-високи температури можем да очакваме през януари.

“Ще бъде почти без валежи до края на тази и началото на следващата година. В планинските райони не са изключени превалявания от сняг, но акцента са ниските температури и вятъра. Малко вероятно е да има сняг на Нова година”, обясни Славчев.