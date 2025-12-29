Първата половина на новогодишната седмица ще е преобладаващо слънчева с минимални смущения. И в понеделник, и във вторник ще има временни усилвания на вятъра с по-силни пориви от Запад-Северозапад. Температурите сутрин ще са около и малко под нулата. В топлите часове в понеделник термометрите ще показват между 2 и 7 градуса, във вторник - с 1-2 пункта повече.

Макар и не с такава сила като днес, вятърът ще продължи да ни притеснява и в първия ден на новогодишната седмица. Поривите ще са осезаемо силни. В някои райони те ще достигат 60-70 километра в час. В сила за почти цяла България е жълт код за опасно време.

На Нова година - в сряда и четвъртък, има изгледи за временни заоблачавания. В нощта срещу 31 декември са възможни изолирани локални снеговалежи в планините, Предбалкана и Североизтока. Ще остане ветровито с по-силни пориви в Северна България.

Докога ще продължи да вали сняг и какво ще е времето до Нова година





Последният ден на годината ще е студен с температури в много райони около нулата. Новогодишната нощ и призори на 1 януари се очертава мразовито, като термометрите ще паднат до минус 10 градуса.

В дните до Йордановден и Ивановден страната ни ще попадне под влияние на по-топъл средиземноморски въздух, с който студът временно ще отстъпи. Предварителните прогнози са за променлива, разкъсваща се облачност, без валежи и с дневни температури между 10 и 15 градуса.

Ранните прогнози допускат валежна обстановка към 8-9 януари. Очаква се преминаващо смущение с валежи от дъжд и сняг.