Очаквам да работим заедно за укрепване на приятелските и многостранни връзки, заяви Моди

С пост в социалната мрежа Х индийският премиер Нарендра Моди поздрави Румен Радев и неговата партия за победата на парламентарните избори.

Най-сърдечни поздравления за г-н Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“ за победата им в наскоро приключилите парламентарни избори в България. Очаквам с нетърпение да работим заедно за по-нататъшното укрепване на приятелските и многостранни връзки между Индия и България, както и за нашето по-широко сътрудничество в региона“, се казва в съобщението на индийския министър-председател.

Американското посолство поздрави Радев и „Прогресивна България” за победата

Редактор: Мария Барабашка

