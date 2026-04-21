Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство, заявяват от посолството

С пост в социалната мрежа Х, американското посолство поздрави Румен Радев и партията му за победата на изборите.

Българският народ се произнесе и ние поздравяваме Румен Радев и „Прогресивна България” за победата. Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство за развитието на двустранните ни отношения и за по-нататъшното укрепване на тесните връзки между американския и българския народ”, се казва в съобщението.

Редактор: Ина Григорова

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking