Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство, заявяват от посолството
С пост в социалната мрежа Х, американското посолство поздрави Румен Радев и партията му за победата на изборите.
„Българският народ се произнесе и ние поздравяваме Румен Радев и „Прогресивна България” за победата. Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство за развитието на двустранните ни отношения и за по-нататъшното укрепване на тесните връзки между американския и българския народ”, се казва в съобщението.
The Bulgarian people have spoken, and we congratulate Rumen Radev and Progressive Bulgaria on their victory. We look forward to working with the new government to advance our bilateral relationship and further strengthen the close ties between the American and Bulgarian people.— U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) April 21, 2026
Редактор: Ина Григорова
