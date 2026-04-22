Какво предстои за съдебната система, ВСС и поста на главния прокурор след изборите? Темата в ефира на "Здравей, България" коментираха Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика и Бойко Найденов, бивш следовател и прокурор.

"Има решение на ВСС чрез неговата прокурорска колегия за назначаването на Борислав Сарафов от юни 2023 година. Това решение на ВСС така и не стигна до съдебен контрол по същество, защото опитът на предишен министър на правосъдието да го атакува пред Върховния административен съд не беше позволен. Съществуваше друга правна възможност - ако някой, без да има правно основание фактически заема тази позиция, има разпоредба в Административнопроцесуалния кодекс, която можеше да ползва Министерството на правосъдието. Тази възможност не съществува към този момент, защото вече е много късно, ще встъпи друг министър на правосъдието, а и е спорно дали съдът би я уважил", коментира Иван Брегов.

Ново предложение как да се смени Сарафов: Правосъдният министър с идея за законодателна промяна

По думите му към настоящия момент няма полезен правен ход, защото са изчерпани възможностите. Той заяви, че единственият вариант е да бъде избран нов ВСС. "Ако Сарафов има желание да подава оставка, това е негов вътрешен акт", каза още той.

Той коментира още, че изкушението да се повтори моделът е огромно. "Контролът трябва да бъде в посока на отчетността, защото в момента цената на недоверието в съдебната власт я плащат всички отвътре в системата, дори тези, които последователно и примерно изпълняват професионалните си задължения", посочи той.

Според Бойко Найденов оставката на Сарафов отдавна се чака, като и.ф. главен прокурор е имал достатъчно време да изпълни разпоредбите на закона. "По-важното в момента е формирането на нов ВСС, нов инспекторат и това новата власт да пристъпи към съдебната реформа", заяви той.

"Крайно време е да се разбере от политическата власт, че тази съдебна власт трябва да бъде оставена настрани и да бъде контролирана. Трябва да има реподбор", смята Найденов.

