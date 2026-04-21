Законова промяна може да свали Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор, прогнозират юристи. Това би могло да стане чрез допълнение в преходните и заключителните разпоредби на Закона за съдебната власт.

Ако в тях бъде изрично посочено, че и завареното положение по върховете на съдебната власт може да продължи максимум 6 месеца, то Висшият съдебен съвет няма да има аргументи против освобождаването му.

Ново противопоставяне по казуса "Борислав Сарафов"

Смяната на Борислав Сарафов може да не отнеме месеци, ако още в първите дни на 52-то Народно събрание депутатите внесат предложение за допълнение в преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт.

„В момента има убедително парламентарно мнозинство, което ако счита, че има някаква неяснота в Закона, за това как той трябва да се прилага, може да предприеме то съответните стъпки към решаване на този въпрос”, коментира служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Андрей Янкулов: Няма как Борислав Сарафов да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор

В пост в социалните мрежи избраният за депутат от „Прогресивна България” Иван Демерджиев отново призова Борислав Сарафов сам да се оттегли от поста „изпълняващ функциите главен прокурор”.

Втората политическа сила - ГЕРБ, на този етап нямат конкретен отговор дали биха подкрепили такова предложение. „Който иска, да го подкрепя. Като поискат подкрепа - тогава ще им отговорим. Аз не искам да кажа нещо и след един час да чуя от Радев - „ние не им искаме подкрепата”. Непоискано добро е зло”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Прокурорската колегия на ВСС отказа да освободи Сарафов като и.ф. главен прокурор

От „Продължаваме промяната - Демократична България” са категорични, че Сарафов е незаконно на поста след 21 юли миналата година.

А от „Възраждане” стигат и по-далеч. „Това не е съдебна реформа, това е смяна на кадрите. Да, ще ги подкрепим, разбира се. Но като говорим за съдебна реформа, ще ви кажа какво е съдебната реформа - премахването на институцията „главен прокурор” е съдебна реформа”, каза лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

От ДПС не коментираха темата.

Президентът Илияна Йотова напомни, че мнозинството и опозицията този път са дали заявка да направят всичко възможно да проведат сериозна и добре обмислена реформа. „Премерени стъпки, една след друга, с уважението към цялото юридическо съсловие. Препоръчвам искрено да се вслушат в техните позиции и становище”, заяви държавният глава.