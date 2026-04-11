Ново противопоставане по казуса „Борислав Сарафов“. Според служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов се очаква политическо решение на въпроса. По думите му Конституционния съд вече се е произнесъл, че той не може да остане на поста. Преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков обаче не смята така. Според него Борислав Сарафов е напълно легитимен обвинител номер едно.

След решението на Конституционния съд Борислав Сарафов следва да бъде сменен на поста главен прокурор, тъй като го взема вече три години, смята служебният министър Андрей Янкулов. Съвсем скоро се очаква и тълкователно решение на ВКС, което да уеднакви съдебната практика по въпроса легитимен ли е Сарафов след 21 юли 2025 година. „Да иска възобновяване на наказателни дела. Той да иска поправяне на съдебни грешки, които са се случили. Не може да го прави, защото е нелегитимен“, заяви Янкулов в ефира на „Събуди се“.

По думите му казусът със Сарафов е юридически ясен и не бива да се превръща в политическа разменна монета. „Поведението на политическите сили основните, които очакват този въпрос да стане някаква разменна монета при консолидирането на следващото, дали управляващо мнозинство, дали мнозинство, което ще избира бъдещия състав на ВСС“, допълни Янкулов.

В сряда прокурорската колегия на ВСС отказа да се занимава със смяната на Борислав Сарафов, като се позова на становище на преподавателя по конституционно право доц. Борислав Цеков. „За легитимността на господин Сарафов от конституционна гледна точка съмнения няма. Има политически полемики, има възгледи на този или онзи юрист на отделни съдебни състави“, каза доц. Цеков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Според доц. Цеков проблемът е създаден от законодателя, а отделните интерпретации създават полемика в обществото.

