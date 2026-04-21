Снимка: Стопкадър
-
С факелно шествие тази вечер град Брацигово дава начало на същинските тържества, посветени на 150 години от Априлското въстание.
Сборният пункт на шествието е Синджирли бунар - мястото, от което Васил Петлешков прочита кървавото писмо и призовава местното население на бунт срещу башибозука. Брацигово остава в историята като градът с най-добре организирана отбрана по време на Априлското въстание. Градът оцелява, но дава свидни жертви.
Тази вечер брациговци ще отдадат почит на героите, а тази година факлите са 150 - символ на всяка година в онази велика епопея.
Една от наследничките на Васил Петлешков е Радафина Петлешкова. Тя е израснала в Англия, но се завърнала в родния си град, за да стане учител в местното училище. „За мен е голяма гордост да нося тази фамилия и отговорност, защото бих искала това да се пренесе и на моите деца. Примерът, който той е показал, като е предал себе си, за да спаси цяло селище, е огромна отговорност”, казва тя.
„Като потомък на четник от отряда на Христо Ботев съм изключително горд, че навръх 150-годишнината от избухването на Априлското въстание съм в бунтовно Брацигово, за да представя четвъртата ми книга „Да запалиш България””, отбелязва писателят Искрен Красимиров.
Последвайте ни