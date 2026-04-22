Абсурден казус, който се стовари върху главата на шофьор. Търсят му отговорност за едно и също нарушение няколко пъти. Първоначално КАТ му взема книжката, без дори мъжът да знае, че автомобилът му е служебно дерегистриран заради липса на „Гражданска отговорност“ – и без да е бил уведомен за това.

Съдът отменя акта на КАТ и спира наказателното производство срещу мъжа, приемайки, че липсват основания той да носи наказателна отговорност. Въпреки това от КАТ отново са го санкционирали за същото нарушение. Според закона, ако автомобилът е служебно дерегистриран заради липса на „Гражданска отговорност“ и се управлява, това се третира като управление на нерегистрирано МПС. Сезирана е и прокуратурата, която постановява, че мъжът няма вина, но КАТ настоява да му вземе книжката.

Шофьор остана без книжка, без да подозира, че колата му е дерегистрирана

Потърпевшият българин Стефан Митев разказва, че не е знаел за дерегистрацията, тъй като рядко използва автомобила си в България. Въпреки това КАТ му отнема шофьорската книжка, а впоследствие срещу него са предприети няколко паралелни процедури.

„Не е било умишлено, просто бях забравил да подновя застраховката“, обяснява той.

По случая са ангажирани три институции - Пътна полиция, прокуратурата и съдът. По думите на адвоката му Стефан Паров, първо е съставен акт за административно нарушение, след което е наложена принудителна административна мярка и е започнала прокурорска проверка. Паралелно с това е издадено и наказателно постановление с глоба и лишаване от право да управлява автомобил.

Съдът обаче отменя наложените мерки и приема, че Митев не носи вина, тъй като не е бил уведомен за дерегистрацията на превозното средство. Магистратите посочват още, че случаят е маловажен, тъй като още в деня на санкцията той е платил застраховката, а регистрацията на автомобила е възстановена автоматично.

Въпреки съдебното решение, административната процедура продължава. „Издаденото наказателно постановление също ще бъде обжалвано и очакваме да бъде отменено“, посочва адвокат Паров, като определя ситуацията като „правен абсурд“.

Според него проблемът не е изолиран. „Има десетки подобни случаи. Законодателството позволява да се стигне до отнемане на книжка за неплатена застраховка, което е прекомерна мярка“, коментира юристът и призова за промени.

Самият Митев споделя, че преживяното му е причинило сериозен стрес. „Три месеца бях без автомобил, а съм на 77 години и имам здравословни проблеми. Придвижването беше изключително трудно“, казва той.

В момента мъжът вече има право да шофира и се готви да се върне в Швеция. Той отправя предупреждение към всички шофьори да следят стриктно документите си, за да не се окажат в подобна ситуация.

