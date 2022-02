"Признаването на Луганската и Донецката сепаратистки републики е грубо нарушение на международното право и подкопава европейската сигурност". Това написа в личния си профил в Twitter министърът на външните работи Теодора Генчовска.

Recognition of Luhansk&Donetsk separatist regions is a flagrant violation of https://t.co/XlfcHecFvm & undermines the European security. Such escalation requires unified and resolute response. Distortion of history is unacceptable.#WeStandWithUkraine