С много стил, екстравагантни визии и звезден блясък в Ню Йорк се проведе тазгодишното издание на Met Gala. Традиционното събитие, организирано в първия понеделник на май, отново превърна “Метрополитън музей” на изкуствата в сцена на висшата мода и артистичната провокация.

Тази година темата на вечерта беше „Изкуството на костюма“, което даде свобода на гостите да интерпретират модата като форма на изкуство. Знаменитостите заложиха на драматични силуети, богати материи и нестандартни аксесоари, като мнозина избраха визии на границата между висша мода и театрална постановка.

Met Gala: Червеният килим, на който модата говори по-силно от думите

Сред водещите лица на събитието бяха Бионсе, Никол Кидман, Винъс Уилямс и дългогодишният двигател на събитието Ана Уинтур, която продължава да бъде основна фигура зад организацията на Мет Гала.

Призиви за бойкот съпътстваха тазгодишното издание заради участието на Джеф Безос като спонсор. Критиците насочиха вниманието към условията на труд в складовете на Amazon, като обвиняват компанията в прекомерно натоварване и ограничени почивки за служителите.

