В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков - Мон Дьо Вениамин разкрива дълбоката си вътрешна борба и стремеж към автентичност: „Опитвам се винаги да бъда истински с хората. И по някакъв начин да не позволявам този нечист свят да ме докосва и да ми влияе по някакъв начин“, заявява той.

Спомените от детството в Бургас

Пътят му към автентичното му аз обаче далеч не е бил лек. „Аз съм много благодарен за това, че съм имал силата да мина през толкова много неща на крехка възраст и да стана човекът, който съм в момента… защото идвам от малък квартал на Бургас – Крайморие. Живял съм в доста трудни условия“, разкрива той. Детството му е белязано от лишения и самостоятелност и „намиране на изходи”. „Имах една малка табуретка вкъщи и на 6 години заставах на крайморската спирка и продавах всякакви джунджурии… за да си изкарвам пари“, разказва изпълнителят. В училище също среща неразбиране и изолация. Именно тези трудности обаче изграждат характера му и вярата, която носи и до днес.

Товарът на живота

А в епизода Вениамин засяга и една от най-тежките травми в живота си – загубата на своя вуйчо, която го кара да порасне бързо, за да бъде упора за майка си: „Аз трябваше да бъда главата на семейството, майка беше на легло, а аз съм бил на 13 години“. Последиците за него самият обаче не закъсняват. „Започнах на моменти да усещам чувство за нереалност… паник атаките станаха всекидневни, на всеки два-три часа… задушавах се. Бях 6 месеца на леки антидепресанти“. А отвъд физическите симптоми остава по-дълбокият вътрешен отпечатък: „Има една друга страна, която е по-тежката – страх от това да се привързвам, страх от това може би да обичам силно…“. Днес той осъзнава колко силно тези преживявания са оформили характера му, но и намира, че има какво още да гради у себе си и в професионалния си път. "Първо трябва аз самият да се обикна… а има моменти, в които хич не се обичам“, категоричен е той.

Да откриеш пътя към себе си… чрез музиката

Автентичното си аз, Вениамин смята, че е открил чрез своя нов първи албум – „Да бъда твой” и песента „Феникс”. „Търсех себе си и много се колебаех дали съм достоен. В тази песен оставям старото си аз зад гърба и новото се издига нагоре”, разкрива той за предстоящия проект.

Пълната версия на интервюто с Вениамин може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.