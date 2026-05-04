Текат последни дни преди старта на Джиро д'Италия. София се потопи в духа на Италия с оперно изпълнение на живо от балкона на Столичната община. Сопраното Пламена Гергинова изпълни италианските арии O mio babbino caro от операта Джани Скики и Il bacio на Луиджи Ардити, с което символично постави начало на велосипедната обиколка.

Официалният старт на състезанието ще бъде в Несебър на 8 май. Колоездачите ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и ще завършат своя тур в София на площада пред катедралния храм.

Общата дължина на цялото трасе в България е 550 километра. Престижното състезание Джиро д'Италия привлича повече от 700 милиона телевизионни зрители всяка година от над 200 държави.