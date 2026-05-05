Свлачището на пътя Смолян - Пампорово остава активно има и ново пропукване.

Специалисти от Геозащита Перник започват пълно проучване на целия свлачищен район. След геоложкото изследване, експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище.

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било регистрирано

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Случилото се вече се отрази и на туризма в региона. От туристическия бранш отчитат, че около 20 процента от резервациите в хотели в Пампорово и Смолянска област около майските празници са анулирани.

