Решение няма. Всичко е сбъркано във формулата, наречена безопасно движение по пътищата. Тези промени са поредната мярка, която звучи изключително повърхностно и неефективно. Това коментира Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Според него държавата залага на административни „пируети”, вместо на реална работа с нарушителите.

Пияни и дрогирани зад волана - на проверочен изпит?

► Проблемът с изпитите

Георгиев подчерта, че новите предложения за проверовъчни изпити за шофьори с отнети книжки няма да доведат до резултат. „Ефектът ще е нулев, защото те и сега ще си назубрят листовките, ще си изкарат изпита и след един месец от това, което е назубрено, нищо няма да остане. Но книжката ще им бъде вече в джоба”, обясни експертът. Той призова за закриване на сайта „Авто изпит”, тъй като по думите му там курсистите само запаметяват механично отговорите, без да разбират материята.

В дискусията беше направено сравнение с други държави, където с рецидивистите работят психолози и педагози. „В нормалните държави им се провеждат специализирани процедури, за да се промени мисленето им. Тук само им взимаме книжката и им прибираме глобата”, посочи Георгиев. Според него глобата често не наказва самия шофьор, а семейството му: „Той, за да си плати глобата, не е купил обувчици на дечицата си или ги е лишил от почивка. Кой е санкционираният – този, който шофира пиян, или неговите близки?”.

► Пороците в системата и контрола

Експертът изрази критично мнение и към органите за контрол, които се крият, вместо да бъдат видими с цел превенция. „Идеята в цял свят е да няма нарушители, виждайки контролния орган. При нас е обратното – контролният орган трябва да се скрие, за да нарушиш и да се пълни фондът за пътна безопасност”, коментира Георгиев.

Редактор: Мария Барабашка