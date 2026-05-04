Алгоритъмът на търсене в интернет е специфичен и в много от случаите родителите не достигат до правилната информация за оказване на първа помощ. Това коментира д-р Мартин Мартинов, началник на Отделението по изгаряне при деца в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. Той сподели, че именно това е мотивирало екипа му да създаде специализирана платформа за адекватни съвети при подобни инциденти.

В разговора се включи и д-р Юсеин Пашалиев от екипа на Отделението по детска ортопедия и травматология към болницата, който подчерта, че правилното разпознаване на травмите и навременната медицинска помощ са от ключово значение за здравето на пострадалите.

Д-р Мартинов подчерта, че при битови условия най-критични са електрическите изгаряния и пожарите. „Първо трябва да се спре контактът с увреждащия агент – трябва да се изключи електричеството, за да не попадне помагащият родител под неговото въздействие”, обясни той. При пожар лекарят съветва родителите да не губят време за спасяване на вещи, а незабавно да евакуират детето.

Експертът припомни златното правило: „Охлаждане с хладка вода в продължение на 20 минути се препоръчва от абсолютно всички водещи източници”. Той допълни, че бижута и часовници в зоната на изгаряне трябва да се отстранят веднага, за да се избегне „турникет ефект” при подуване на тъканите.

Междусрочната ваканция увеличава риска от инциденти при децата

Разпознаване на травмите

Д-р Юсеин Пашалиев разясни разликите между видовете травми, които често се бъркат от родителите. „Изкълчването представлява изваждане на една става. Това е много тежка контузия, която изисква спешна реакция и посещение в болница, за да се върне ставата на място, защото може да се наруши храненето на крайника”, посочи той. При навяхване – разтягане на връзките – лекарят препоръчва студени компреси за овладяване на болката и отока.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка