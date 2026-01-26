С настъпването на междусрочната ваканция и активните зимни почивки нараства рискът от травми и злополуки. Академия „Родители” на Университетската спешна болница „Пирогов” дава ценни насоки за реакция в критични ситуации. Повече за инициативата разказа началникът на Клиниката по детска реанимация в „Пирогов” доц. Богдан Младенов в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Доц. Младенов обясни, че при ски и сноуборд най-чести са травмите на крайниците, които рядко са животозастрашаващи. Опасността идва при загуба на съзнание, когато бързата и адекватна реакция може да бъде решаваща. „Човекът, който е на мястото на инцидента, често решава съдбата на пострадалия”, напомни той.

Специалистът подчерта трите основни стъпки при първа помощ – осигуряване на проходими дихателни пътища, проверка за дишане и циркулация. По думите му при липса на дишане трябва да се започне с обдишване, а при липса на пулс – сърдечен масаж с честота 100 – 120 компресии в минута.

Ръст на битовия травматизъм през есента и зимата

Според доц. Младенов при интензивно кървене най-важна остава компресията на раната, без отстраняване на забити предмети. При инциденти във вода поведението е същото – дишане, дихателни пътища и сърдечен масаж при нужда.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова