София е най-динамичният и най-взискателният ХоРеКа пазар в България. Един обект може да мине през няколко различни режима само в рамките на деня - от сутрешните кафе и закуска, през обедния пик със служителите от офисите наоколо, до вечерния поток от клиенти, които търсят преживяване.

„В София хаосът не е неудобство. Той е директна загуба на време, контрол и клиенти“ - Златина Златева, изпълнителен директор на sirvis.bg.

Проблемът е, че голяма част от ежедневните процеси в сектора все още се движат по инерция. Поръчките минават през телефонни разговори, съобщения и импровизирани списъци. Количествата се уточняват „на око“, а корекциите идват в последния момент. Този модел обаче работи само до едно време. В София натискът е постоянен и точно затова слабостите му се виждат веднага.

Когато управителят мисли в графика на доставчика, а не в ритъма на собствения си обект, контролът започва да се размива. Именно тук се вижда къде старият модел се чупи и защо новият вече е наложителен.

Снимка: iStock

Как да намалим грешките при поръчки в ресторант

Все по-ясно се очертава нов модел на работа. Такъв, в който управителите започват да мислят стратегически, а не само оперативно. Най-ясният знак за това е кога се правят самите заявки.

„При нас 70% от заявките се случват извън работно време, когато управителят най-накрая има пространство да мисли. Поръчките вече не се съобразяват с работното време на колцентъра на дистрибутора“, Златина Златева, изпълнителен директор на платформата.

Това е важна промяна. Решенията вече не се взимат само в динамиката на деня, а в моментите, когато има време за планиране. Именно тук личи разликата между работа в режим на реакция и реално управление на наличности в ХоРеКа.

Когато процесът е подреден, грешките намаляват, наличностите се управляват по-уверено, а поръчките стават по-точни. И точно тук Sirvis влиза като реален отговор на проблема, като начин поръчките да спрат да зависят от памет, импровизация и чужд график.

Как да управляваме доставки в заведение

В София управление на доставки в ресторант вече не означава просто да има кой да приеме стоката. Означава процесът да е видим, подреден и предвидим. Вместо разговори, които изчезват, и списъци, които се губят, Sirvis дава ясен ред в процеса на заявяване. Така управителят вече не мисли в графика на дистрибутора, а в ритъма на собствения си обект.

Това има и съвсем конкретен бизнес ефект. Когато процесът е ясен, средната стойност на заявките расте не защото се купува повече, а защото се купува по-точно и по-навреме.

„Разликата не е в това колко поръчваш. Доста често обектите имат ограничен капацитет за складиране. Разликата е колко добре планираш заявките си.“, Иван Александров, мениджър продажби в sirvis.bg.

Точно тук се вижда и смисълът на една по-добра оптимизация на поръчките в ХоРеКа. Не повече разходи, а по-добра преценка, по-малко пропуски и по-висок контрол.

Как да оптимизираме поръчките към доставчици

Промяната не се усеща само в самия обект. Тя има директно отражение и върху цялата верига на доставки. Когато заявките са ясни, с точни продукти, количества и срокове, дистрибуторите могат да планират по-добре. Намаляват корекциите, намалява напрежението, а извънредните ситуации стават по-малко.

В град като София, където логистиката сама по себе си е предизвикателство, това е критично. Ясната заявка не просто улеснява процеса. Тя го прави възможен. В този контекст Sirvis създава общ език между обекта и доставчика. Когато заявката е ясна и структурирана, и двете страни печелят.

Точно затова все повече обекти търсят софтуер за поръчки към доставчици, който да не е просто дигитална форма за заявка, а реален механизъм за контрол и планиране.

Снимка: iStock

Система за поръчки към дистрибутори, която вече има място в София

София е пазарът, в който вече тествани и работещи модели могат да изпълнят реалната си функция и да станат част от сектора. Не като идея за бъдещето, а като необходимост в настоящето.

Показателен пример е sirvis.bg - решение, което през последната година се развива активно в региони като Бургас, Сливен, Плевен и Враца, а вече навлиза и в столицата. Това е следваща логична стъпка: модел, който е бил тестван, коригиран и доказал ползата си в реална среда, влиза в най-динамичния и най-взискателен пазар.

Данните от реалното му използване очертават ясна тенденция: когато процесите се подредят, напрежението намалява, а бизнесът започва да работи по-леко. В същото време дистрибуторите, които работят дигитално през платформата, увеличават средната стойност на заявките си с около 30%, което е пряк резултат от по-добра видимост на портфолиото им и по-точно планиране на обектите.

Още по-важен е ефектът върху времето. Административният товар намалява осезаемо, което освобождава десетки часове месечно. Време, което се влага там, където има най-голяма стойност: в работата с екипа и в комуникацията с клиентите. Именно те най-често правят разликата между обект, който просто обслужва, и обект, който създава преживяване.

От май насам sirvis.bg вече има търговско присъствие в София и постепенно изгражда портфолио от партньори, което да отговаря на нуждите на местния ХоРеКа сектор. Това е ясен знак, че платформа за доставки за ресторанти вече не стои встрани от пазара, а започва да се налага точно там, където нуждата от нея е най-голяма.

„Sirvis не променя бизнеса отвън. Той подрежда начина, по който той работи отвътре.“ - Златина Златева, изпълнителен директор на sirvis.bg.

В София няма място за корекции в движение. Тук или имаш контрол, или плащаш за липсата му – с време, с напрежение и със загуба на клиенти. И точно затова решения като sirvis.bg вече не са удобство. Те са начин да останеш в играта.