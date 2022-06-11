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На място са починали шестима души, а 12 са пострадали
Осем души са загинали, а десет са ранени при катастрофа в Западна Турция на микробус, с който пътували сватбари, и цистерна за мляко, предаде турската агенция ДХА.
Инцидентът е станал в района на окръг Балъкесир. Микробусът е пътувал за сватбеното тържество, когато се сблъскал челно с идващия насреща камион цистерна.
Balıkesir'de trafik kazası: 8 ölü, 10 yaralıhttps://t.co/76B9wstE3o pic.twitter.com/I2Sbwp8eQs— İleri Haber (@ilerihaber) June 11, 2022
На място са починали шестима души, а 12 са били ранени. Пострадалите са били откарани в болници в района, но въпреки усилията на лекарите двама от тях по-късно са издъхнали.
Balıkesir - Kütahya yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var!https://t.co/NQd6TW9MZc— Haber Ne Diyor? (@HaberNeDiyor) June 11, 2022
#SONDAKIKA— Beyaz Gazete (@BeyazGazete) June 11, 2022
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi! pic.twitter.com/QqQjx9OkCF
Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tankerin çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. pic.twitter.com/UhF3RPP90N— TVNET (@tvnet) June 11, 2022
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankeri çarpıştı. Korkunç kazada 8 can kaybı var, 10 kişide yaralandı. pic.twitter.com/5A8PS3GHqZ— bursagundemm (@bursagundemm) June 11, 2022
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