Осем души са загинали, а десет са ранени при катастрофа в Западна Турция на микробус, с който пътували сватбари, и цистерна за мляко, предаде турската агенция ДХА.

Инцидентът е станал в района на окръг Балъкесир. Микробусът е пътувал за сватбеното тържество, когато се сблъскал челно с идващия насреща камион цистерна.

На място са починали шестима души, а 12 са били ранени. Пострадалите са били откарани в болници в района, но въпреки усилията на лекарите двама от тях по-късно са издъхнали.

Balıkesir - Kütahya yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var!https://t.co/NQd6TW9MZc