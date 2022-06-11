На място са починали шестима души, а 12 са пострадали

Осем души са загинали, а десет са ранени при катастрофа в Западна Турция на микробус, с който пътували сватбари, и цистерна за мляко, предаде турската агенция ДХА.

Инцидентът е станал в района на окръг Балъкесир. Микробусът е пътувал за сватбеното тържество, когато се сблъскал челно с идващия насреща камион цистерна.

На място са починали шестима души, а 12 са били ранени. Пострадалите са били откарани в болници в района, но въпреки усилията на лекарите двама от тях по-късно са издъхнали.

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Източник: БТА