Бившият италиански премиер Силвио Берлускони отново е бил приет в болница "Сан Рафаеле" в Милано, съобщи Ройтерс.

Според един от източниците на агенцията 86-годишният медиен магнат е постъпил в здравното заведение за медицински прегледи.

Берлускони беше изписан от болница

Берлускони беше изписан от болница "Сан Рафаеле" миналия месец, след като шест седмици се лекуваше от белодробна инфекция, свързана с хронична левкемия.

През 2016 г. той претърпя сърдечна операция. Берлускони беше хоспитализиран многократно, след като преди три години се зарази с Covid-19.