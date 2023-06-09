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Берлускони беше изписан от лечебното заведение миналия месец
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони отново е бил приет в болница "Сан Рафаеле" в Милано, съобщи Ройтерс.
Според един от източниците на агенцията 86-годишният медиен магнат е постъпил в здравното заведение за медицински прегледи.
Берлускони беше изписан от болница
Берлускони беше изписан от болница "Сан Рафаеле" миналия месец, след като шест седмици се лекуваше от белодробна инфекция, свързана с хронична левкемия.
През 2016 г. той претърпя сърдечна операция. Берлускони беше хоспитализиран многократно, след като преди три години се зарази с Covid-19.
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