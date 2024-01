Филмите, продуцирани от Мартин Малинов, спечелиха общо 5 награди на Световния филмов фестивал в Кан Remember The Future. Сред призовете е и този за най-добър продуцент.

Младият българин, който следва филмово продуцентство в Университета „Чапман“ в Калифорния, участва в конкурсната програма с две ленти, заснети в България. Първият - "Nothing Can Ever Ruin This", спечели три награди - Най-добър продуцент, Най-добър романтичен филм и Най-добра кинематография. Вторият филм - "An Alcoholic Visits Me Every Night", бе отличен в две категории - Най-добър актьор в късометражен филм и Най-добър звук.

Световният шампион по математика Дамян: Очаквах да взема златото

Целта на международния филмов фестивал Remember the future във Френската Ривиера е да насърчи развитието на нова вълна таланти, като събира артисти от цял свят и им осигурява популярност и признание.

Мартин Малинов е сред победителите от ноември 2023 г., което увеличава шансовете му за спечелване на статуетката „Златна фея” и излъчване на филмите му на големия филмов фестивал в световната столица на киното.

Комичните моменти при наградите "Златен глобус" 2024

През годините във фестивала са участвали световноизвестни знаменитости като Робърт Кенеди, Йоко Оно, Клинт Истууд, Ричард Брансън, Брус Уилис, Дженифър Лопес и др.