В Международния ден в памет на Холокоста, издигайки глас за важността на хуманизма, ние стоим твърдо в борбата срещу ксенофобията и омразата. Това написа в социалната мрежа "Екс" държавният глава Румен Радев.

On the International Holocaust Memorial Day, raising voice for the importance of humanism, we stand firm in the fight against xenophobia and hatred. The rescue of nearly 50 000 Bulgarian Jews in WW2 is a clear example of public energy’s force #NotOnMyWatch @EJAssociation pic.twitter.com/RBZDmGvrj8