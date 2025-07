Мегазвездата в бокса Олександър Усик си осигури отново абсолютната титла в тежка категория, записвайки успех с технически нокаут в 5-ия рунд над Даниел Дюбоа в битката за всички шампионски пояси.



Двубоят се игра на препълнения стадион "Уембли" пред 90 000 зрители и бе реванш след поражението на англичанина с нокаут в 9-ия рунд в първия сблъсък, състоял се през 2023-а година.

С успеха си тази вечер украинецът не само събра поясите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова организация (WBO) и Международната боксова федерация (IBF), но и запази перфектния си баланс на професионалния ринг - 24 победи в 24 мача, от които 15 с нокаут.

There are levels to this game. Oleksandr Usyk is the pound-for-pound greatest fighter on the planet bar none and is an ALL-TIME GREAT. #UsykDubois2 pic.twitter.com/KgfgcKouZH