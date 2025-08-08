Каналджиите, също като водачите, управляващи превозни средства под въздействието на алкохол и наркотици, ще плащат стойността на чуждата кола, с която са извършили престъплението. Мярката ще се предприема, когато автомобилът липсва, бил е отчужден или не е тяхна собственост. Това предвиждат част от промените в Наказателния кодекс (НК), публикувани от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.

Контрабанда на лодки за превоз на мигранти спряна на Капитан Андреево

Нормативните промени са в отговор на решението на Конституционния съд от 17 юли 2025 г., с което мнозинството на отказа да отмени отнемането на превозните средства на пияни и дрогирани водачи. Промените в НК предвиждат да се дава възможност на законодателя в случаите, в които предмет или средство на престъплението се явява чуждо имущество, да са в тежест на виновния и да се присъжда тяхната равностойност.

Целта е „да се спази конституционният принцип на равенство на гражданите пред закона. В противен случай лицата, извършили едно и също по вид престъпно деяние, ще се третират по различен начин, единствено според това дали моторното превозно средство е собственост на дееца, или на друго лице“, се казва в мотивите към проекта.

Задържаха мигранти и помагачите им, представяли се за доброволци от НПО

По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при катастрофа се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост – да може да присъжда равностойността му.

Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация или на наркотични вещества.

Редактор: Дарина Методиева