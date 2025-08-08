Областната епизоотична комисия въведе допълнителни мерки във връзка с установеното огнище на заболяването син език от серотип 8 при дребни преживни животни в област Габрово.

Огнището е открито в нерегистриран животновъден обект в землището на село Пенковци, община Габрово. Засегнатите животни ще бъдат подложени на симптоматично лечение, като не се налага умъртвяването на заболелите и контактните.

Син език е вирусно заболяване, което засяга домашните и дивите преживни животни, каквито са говеда, овце, кози, биволи, сърни, елени и муфлони. Заболяването се предава само чрез кръвосмучещи насекоми и не представлява опасност за хората.

С цел предотвратяване разпространението на заболяването на провелото се днес заседание Комисията реши да бъдат свикани всички общински епизоотични комисии в областта в срок до 22 август.

Забранява се придвижването, търговията и транспортирането на преживни животни от контаминирания обект. В спешен порядък ще се предприемат действия по регистрация на нерегистрирани животновъдни обекти от тип лично стопанство, както и идентификация на животните в тях.

Собствениците на преживни животни ще бъдат задължени да следват мерки за защита на животните си от заразяване, сред които: дезинсекция чрез напръскване на помещенията, в които се отглеждат животните и местата, обитавани от насекомите - вектори (преносители) на болестта Син език и обработка на животните с препарати, отблъскващи насекомите, предписани от ветеринарен лекар.

Стoпаните ще трябва незабавно да уведомят обслужващия ги ветеринарен лекар при промяна в здравословното състояние на животните или завишена смъртност.

Мерките включват още:

► Съвместни действия от страна на общините, областните дирекции на МВР и ОДБХ за недопускане на нелегално придвижване на животни;

► Български ветеринарен съюз, в лицето на частно практикуващите лекари, да проведe информационна кампания на стопаните на възприемчиви животни в обслужваните от тях обекти за признаците и начина на предаване на заболяването Син език;

► Надзор при популацията от възприемчиви диви животни (сърни, елени и муфлони) – изпращане на проби от отстреляни здрави и/или животни с клинични признаци на заболяване;

► Общините на територията на областта да определят подходящи места за задържане на заловени животни при нелегална търговия.

В засегнатия нерегистриран животновъден обект, където досега не е изпълнявана програмата за надзор на заболяването, се извършват клинични прегледи на всички преживни животни и се забранява придвижването им извън стопанството.

На територията на община Габрово се провежда преброяване на възприемчивите животни.

