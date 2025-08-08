В разгара на летния сезон експертите отчитат, че въздухът у нас е по-чист. Според данни от измервателните станции през месец юли нивата на фините прахови частици в столицата са били три пъти по-ниски от зимните стойности.

Традиционно през летния сезон въздухът в големите градове е значително по-чист. А причините за това фините прахови частици да са в норма във всички столични квартали са по-малкото автомобили, повечето зеленина и липсата на отоплителни уреди.

14 дни с мръсен въздух в Пловдив: Какви мерки предприема общината

„В такива райони, където се използват твърди горива, а също така има повече трафик, има и повече замърсяване на въздуха — и то не само с фини прахови частици, но и с азотен диоксид”, обясни Петър Китов от AirBG.info.

Столичани разказаха, че и те усещат, че въздухът е по-чист, както и че времето е по-приятно за разходки в парка.

Пулмолозите също отчитат по- малко пациенти през летните месеци.

„Специално юли и август броят на тези с остри влошавания намаля. Има пациенти с остри инфекции на моменти, което донякъде вероятно е от вируси, донякъде от климатици, настинки, но тези, които се влошават, най-вече на база качеството на въздуха, може да се каже, че са по-малко”, посочи пулмологът Петър Чипев.

Отново въвеждат зелен билет в градския транспорт на София

В световен мащаб, според последните данни на Световната здравна организация, под 20% от градовете отговарят на стандартите за чист въздух.

Репортаж: Стажант-репортер Пресиана Монова

Редактор: Дарина Методиева