Задържаха 58-годишен мъж за заплаха за убийство на свой съсед и увреждане на имуществото му в Плевен. На 9 август в 21.50 часа е получен сигнал в 112.

Потърпевшият е установен. Той е обяснил, че съседът му го е заплашил с убийство и е нанесъл щети по външната врата на имота му с брадва. Извършен е оглед. Разпитани са свидетели по случая. Извършителят е установен и задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова