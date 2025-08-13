Прокуратурата започва проверка в АПИ след сигнал за допълнителни възнаграждения. От държавното обвинение посочват, че в сигнала има данни за извършено престъпление.

На 1 юли е възложена проверка на Комисията за противодействие на корупцията. Срокът за приключването ѝ е 2 месеца.

Същевременно и регионалният министър разпореди проверка за начина на формиране и изплащане на допълнителни възнаграждения в АПИ. Те са били раздадени за постигнати резултати на служителите за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила.

