Министерският съвет даде съгласие на военното ведомство да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители. Те ще бъдат настанени в база на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Жертва и десетки ранени, включително две деца и бременна жена, при руски удари по Днепър и Харков

С решението се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве. Това е определено като проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.

Настаняването на украинските деца ще бъде в хотел „Сарафово - МО“ за времето от 30 август до 9 септември 2025 г.

Редактор: Цветина Петкова