Издадени са първите актове на шофьори, които изхвърлят фасовете си от автомобилите. Нарушителите се установяват с помощта на видеорегистратори и по сигнали на граждани, а първите глоби вече са връчени.

От 1 юли до днес пожарните екипи у нас са реагирали близо 10 000 сигнала за пожари, като 1500 от тях са с материални щети. Най-честата причина е човешката дейност.

Санкциите са от 200 до 2000 лева за физически лица и от 500 до 5000 лева за юридически.

До този момент са съставени 29 акта за административно нарушение на Наредба за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Най-много наказателни постановления са издадени от регионалните дирекции в областите Пазарджик и Благоевград.

Равносметката след пожара край АМ „Тракия“: десетки декари в пепел



Основните констатирани нарушения са:

► Палене на сухи треви и растителност;

► Нерегламентирано изхвърляне на фасове.

Пожарът, горял на магистрала „Тракия” преди почти месец, се оказа причинен от човешка небрежност. Огънят унищожи стотици декари земеделски площи.

Пламъците достигат и до лозята на Иво Крушаров. От тях няма да има реколта.

"Пролетта това трябва да се отреже на около 10 см. над земята. Ще се надяваме през пролетта да израснат млади лозички, но за да дойде моментът, в който ще берем грозде, ще минат поне три години", разказа Иво. За него обяснението за огненото бедствие е човешката небрежност.

Земеделските площи са на метри от аутобана. При силен вятър и високи температури огънят ги обхваща буквално за секунди.

"За съжаление, за да установим по недвусмислен начин нарушителя ние трябва да имаме очевидец, който е присъствал при извършване на самото нарушение. Не може да бъде съставен акт по косвени данни", каза началникът на сектор "Държавен противопожарен контрол" към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Йото Василев.

За първите шест месеца на тази година са образувани нови 373 досъдебни производства за умишлен палеж, а 21 са осъдените.