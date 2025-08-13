Скок в прага на бедност за следващата година. Предложението на правителството е от 630 лева, тя да се увеличи до 764 лева. Това се равнява на около 19.4% увеличение на прага.

Евентуалното нарастване би могло да се отрази на редица социални плащания, както и на хора от най-уязвимите социални групи. След последното увеличение на прага, тази година финансова подкрепа получиха над 700 000 хора с увреждания.

Шест институции изготвят пътна карта за реформа в пенсионната система

Социални помощи е имало за около 50 000 семейства, а помощ за отопление са получили 358 000 домакинства. Ако това предложение бъде прието, ще се увеличи и обхватът на хората, които могат да получават социалните помощи.

Зинаида Славова има собствен щанд на „Женския пазар”. Единственият й доход идва именно от продажбата на плодове.

"Животът е много скъп, а доходите ни са много ниски. Всичко скача нагоре, а хората нямат пари - с ниски заплати сме, а всичко е много скъпо", разказва тя.

Синдикатите от своя страна настояват за нова формула на изчисление. Те смятат, че сегашната не съответства на реалната издръжка за живота.

"Това, което ние настояваме, е в методологията да се включи индексът на потребителските цени, тоест от малката потребителска кошница, защото, хората, които са до линията на бедност, потребяват стоки от първата необходимост", заяви Теодора Пачеджиева от КНСБ.

Работодатели подкрепят решението на кабинета.

"Увеличението на линията на бедност е около 19%, а увеличението на инфлацията е 4,4-4,5%. Значи при това положение това е благоприятно за хората с ниски доходи", посочи Теодор Дечев от АИКБ, като допълни, че повечето социални политики са обвързани именно с линията на бедност.

По последни данни под линията на бедност у нас живеят 1,4 милиона души или близо 22% от населението на страната.

Стажант-репортер: Ерик Борозенков

Редактор: Цветисиана Костова