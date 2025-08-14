Значително увеличение на случаите на изгаряне след инциденти с газови бутилки, отчитат от „Пирогов”. Покачването на температурите през лятото и неправилната употреба са сред основните причини за това, казват експертите.

Приготвянето на зимнина през летните дни води до повишена употреба на газови бутилки. А това, в комбинация с високите температури, води и до повишен риск, обясняват от пожарната. И съветват: „С повишаването на температурата скача и налягането в газовите бутилки. По тази причина е недопустимо те да бъдат съхранявани в близост до високотемпературни източници”, твърди Йото Василев, началник на сектор „Държавен противопожарен контрол” ГДПБЗН.

Такъв тип инциденти зачестяват, казват и лекарите. „Използването на газови бутилки е изключително често, което води до увеличаване на броя на тези пострадали пациенти”, посочва д-р Елена Бенкова, пластичен хирург.

Лечението на изгарянията зависи от случая и обикновено трае дълго, казват още медиците.

„Това са обширни изгаряния. Протичат почти винаги оперативно и то на няколко етапа. Тяхното лечение не приключва само с покриване на тези рани, а често продължава и след това. Лекуват се белези, лекуват се последствия - може да отнеме от месеци до години”, обяснява пластичният хирург.

Най-често инциденти стават в затворени помещения. Затова е нужна добра вентилация. „Тъй като пропан-бутанът е по-тежък от въздуха, той се събира в долната част на помещенията и е възможно да загазова голяма площ, съответно това да предизвика сериозна заплаха за живота и здравето на хората”, обяснява Василев.



Друг важен елемент е да се използват само станции за пълнене, които са предназначени за битова употреба. „Там имат и съответната методика и правила, по които става пълненето на бутилката – меренето и запълването ѝ до 80%, каквато е препоръката и на всеки един производител”, твърди Мирослав Йотов, главен директор „Надзор на пазара” в Агенцията по метрология.

Разпознаването на това, че е изтекла газ, също е ключов момент. „Производителите на газ слагат специфична добавка, която се характеризира със силна миризма, която наподобява чесън. Натрапчива е”, подчертава той.



Експертите апелират газовите бутилки да преминават през задължителният за тях технически преглед на всеки 10 години.

