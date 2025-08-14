Полюсни реакции след предложението родителите на деца до 12 години да имат право на дистанционна работа или гъвкаво работно време, докато малчуганите са в лятна ваканция. Идеята ще влезе в дневния ред на депутатите от септември. Предложението е на председателя на Социалната комисия в парламента Деница Сачева.

Родителите са твърдо „за” да имат възможност да бъдат край децата си докато са във ваканция. Възниква обаче въпросът доколко ефективна би била такава мярка и дали е приложима за всички професии. Според изчисления на бизнеса предложеното ще засегне около 200 хиляди работещи или между 7 и 8 на сто от заетите лица. Това означава, че много производства може да останат без работна си сила.

По закон деца до 12 години не бива да бъдат оставяни сами. Така за семейство Младенови лятната ваканция на 11-годишната им дъщеря е ежедневно изпитание - кой и кога ще може да я гледа.

„Изключително предизвикателство е да се справим”, споделя майката Виктория.

Скоро предизвикателството ще бъде двойно по-голямо, след като и по-малкото им дете тръгне на училище.



„В нашия случай аз не мога да съм хоум офис, ще е по-добре поне единият от нас да е вкъщи и да помага”, обясни Теоодор Млаенов.



От Асоциация „Родители” припомнят, че и в момента в Кодекса на труда има възможност за облекчение на семействата с по-малки деца.

„То е насочено към майки и бащи на деца до 8 години и най-вероятно това предложение е да се удължи до 12. Трябва да се види как мярката би помогнала на практика на родителите и как е помагала досега. Нашето притеснение е, че голяма част от родителите не знаят за тази възможност”, посочват от асоциацията.



Гледната точка на работодателите - загуби за икономиката, ако подобна мярка влезе в сила.

„Ще създаде съществени затруднения в организацията на труда в предприятията. Ако 200 хиляди работещи поискат гъвкаво работно време и то за 1/3 от годишното време, това означава, че много производства ще бъдат затворени”, обясни изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

И посочват, че работата от дистанция е неприложима на практика за много производства и не това, според тях е начинът да бъдат облекчени родителите.

„По-скоро да се търси вариант за ангажиране на отглеждането на тези деца чрез организация на зелени училища, летни лагери”, допълни той.